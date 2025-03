Wojsko i Straż Graniczna ciągle monitorują sytuację na polsko-białoruskiej granicy. Migranci, często niestety wykorzystywani przez białoruskie służby, próbują forsować zapory, aby przedostać się do Polski. Jak podaje Podlaski Odział Straży Granicznej, w sam weekend od 21 do 23 marca odnotowano blisko 280 prób nielegalnego przekroczenia naszej granicy .

Co szczególnie przykuwa uwagę to fakt, że na filmie od około 50. sekundy widać Lekki Wóz Rozpoznawczy Legwan. Jest to bodaj pierwszy przypadek, gdy możemy go zobaczyć w akcji na granicy. Stanowi on bowiem jeden z najnowszych nabytków polskich służb mundurowych.