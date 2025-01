Straż Graniczna w Polsce prowadzi intensywną rekrutację , oferując atrakcyjne warunki zatrudnienia. Kandydaci muszą posiadać polskie obywatelstwo, nieposzlakowaną opinię, pełną zdolność do czynności prawnych oraz co najmniej średnie wykształcenie. Wymagane jest również zaświadczenie o niekaralności oraz pozytywne wyniki badań lekarskich i psychologicznych. Warto również zaznaczyć, że wiek kandydatów powinien mieścić się w przedziale od 18 do 35 lat .

Kandydaci muszą również przejść szkolenie podstawowe, które trwa kilka miesięcy i obejmuje zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne. W 2025 roku terminy przyjęć do służby w Straży Granicznej ustalono na marzec, czerwiec, wrzesień i grudzień. Straż Graniczna planuje przyjąć do 40 nowych pracowników w pierwszej turze rekrutacji, która potrwa do marca 2025 roku. Nowo przyjęci funkcjonariusze, rozpoczynający służbę przygotowawczą, zostaną mianowani na stanowisko kursanta w pierwszej grupie uposażenia zasadniczego. Po awansie do trzeciej grupy, wraz z dodatkiem służbowym i dodatkiem za stopień kaprala, ich wynagrodzenie może przekroczyć 6 tysięcy złotych netto.