Eksperci tym razem przetestowali uzbrojenie drona w postaci wystrzelenia na cel pocisku kierowanego LGK-82 . Chociaż pocisk nie jest nowy, to jednak został zmodyfikowany, by zwiększyć możliwości bojowe maszyny. Modyfikacja przekształca ważące 227 kg standardowe bomby Mk-82 w precyzyjne uzbrojenie dalekiego zasięgu.

Podczas testu, system namierzania laserowego bomby wykrył cel i śledził go, a następnie go całkowicie zniszczył. Co ciekawe, poprzedni lot ANKA-3 trwał godzinę, a podczas niego dron osiągnął wysokość 2500 metrów i rozpędził się do 150 km/h. Jednak najważniejszym elementem testu było zrzucenie kierowanego pocisku o nazwie Tolun. Został on zaprojektowany przez rodzimą firmę Aselsan, podobnie jak LGK-82. Pocisk sięgnął celu, zatem eksperyment przebiegł w pełni pomyślnie.