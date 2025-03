Ukraińska grupa jednak wiedziała dobrze, że nie jest to jedyny wrogi samolot i wstrzymała ogień. Szybko na radarze pojawiły się dwie kropki dookoła niego i dwa kolejne w odległości 50-60 kilometrów. Ukraińcy podejrzewali, że to mieszanka Su-35 i Su-34, gdzie te pierwsze działały jako eskorta, a drugie jako główna siła uderzeniowa.

Jak jednak podaje autor historii ten Su-34 był pierwszym celem i szybko zniknął z radaru wraz z pierwszym pociskiem . Załogi wyrzutni nie mogły tego widzieć. W pocie czoła udało im się szybko “spakować” i zacząć uciekać. Miało im się to udać w ostatniej chwili, gdyż nieopodal pojawił się klucz rosyjskich samolotów, gotowych do uderzenia na statyczne jednostki. Jednak ucieczka ukraińskiej grupy była dalszą częścią pułapki. W oddali bowiem czekały kolejne wyrzutnie systemu Patriot, wycelowane w kierunku Rosjan.

- Dzięki osłonie, która czekała na nas dalej w naszym sektorze, to skrzydło również poleciało do piekła. W naszej pracy trudno udowodnić wynik, nie przypinamy sobie dodatkowych medali na mundurze, ale nasze systemy nie oszukują. A co do potwierdzeń zestrzeleń... powiem tylko, że były wspaniałe - podsumowuje autor historii.