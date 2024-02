Mięso armatnie raz jeszcze. Powtórka z Bachmutu

Jak bowiem twierdzą ukraińscy żołnierzy, Kreml po raz kolejny traktował swoich żołnierzy jak mięso armatnie, które można bez wahania poświęcić. I można było to zobaczyć na własne oczy, bo okolica jest dosłownie "zasłana zamarzniętymi rosyjskimi zwłokami". I jak czytamy w nowej publikacji Insidera, ukraińskie wyliczenia są zgodne z zachodnimi szacunkami, m.in. danymi brytyjskiego czy amerykańskiego wywiadu. Wystarczy tylko przypomnieć, że The New York Times już na początku grudnia ubiegłego roku informował o utracie przez Rosję 220 wozów bojowych i 13 tys. rannych i poległych żołnierzach.

A trzeba pamiętać, że od publikacji tego raportu minęły ponad dwa miesiące, podczas których sytuacja w Awdijiwce tylko eskalowała i osiągnęła punkt kulminacyjny w ostatnich tygodniach, kiedy to Rosjanie ośmieleni informacjami o problemach Kijowa z dostawami amunicji rzucili na miasto swoją artylerię i drony-kamikadze.



To, co robią z ludźmi, sprowadza się w zasadzie do wrzucenia ich do walki na śmierć i życie, jak mięso. Ale jest ich wielu i kierownictwa nie obchodzi, czy umrą stwierdził generał Ołeksandr Syrski.

Z oczywistych powodów Ukraina i jej zachodni sojusznicy nie podają danych liczbowych na temat ukraińskich strat, ale nie ulega wątpliwości, że mogą być one równie znaczące. Niemniej, Kijów nazywa utratę Awdijiwki "chwilową sytuacją" i zapowiada powrót do miasta - wydaje się jednak, że będzie to wymagało uregulowania kwestii zachodnich dostaw, które w ostatnim czasie nie płynęły do Ukrainy tak otwartym strumieniem jak wcześniej.