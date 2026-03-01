Tym Izrael atakuje cele w Iranie. Co potrafią pociski Blue Sparrow?
Na terytorium Iraku znaleziono szczątki zidentyfikowane jako części wystrzeliwanego z powietrza izraelskiego pocisku balistycznego średniego zasięgu Blue Sparrow. Według analityków pochodzą z jednego z ataków przeprowadzonych wspólnie przez Stany Zjednoczone i Izrael przeciwko celom w Iranie.
Zdjęcia i nagrania opublikowane w mediach społecznościowych pokazują nocne starty izraelskich myśliwców F-15 oraz szczątki dużych boosterów, typowych dla rodziny rakiet Sparrow, opracowanej przez Rafael Advanced Defense Systems. I choć strony amerykańska i izraelska nie potwierdziły oficjalnie ich użycia, eksperci OSINT wskazują, że fragmenty odpowiadają konstrukcyjnie elementom systemu Blue Sparrow.
Pocisk testowy o potencjale bojowym
Blue Sparrow to część rodziny celowych pocisków balistycznych odpalanych z powietrza, obejmującej także warianty Black Sparrow i Silver Sparrow, opracowanej w celu symulowania zagrożeń balistycznych podczas testów izraelskiego systemu obrony przeciwrakietowej Arrow. Wariant Blue Sparrow ma długość ok. 6,5 m, masę 1,9 tony i jednostopniowy silnik na paliwo stałe, który wynosi pocisk na wysoką trajektorię balistyczną i pozwala atakować cele na zasięgu nawet do 2000 km.
Choć system zaprojektowano jako narzędzie testowe, jego architektura umożliwia przenoszenie realnych głowic bojowych, w tym odłamkowo-burzących. Oznacza to, że w łatwy sposób rozwiązanie to może zostać przekształcone w broń precyzyjnego rażenia głęboko na terenie wroga. I wiele wskazuje na to, że Izrael już skorzystał z tej możliwości, bo według "Financial Times" to właśnie pocisk Blue Sparrow miał być wykorzystywany podczas nalotów na Iran w kwietniu 2024 roku (razem z pociskiem ROCKS, który korzysta z tego samego silnika startowego).
Wariant Silver Sparrow jest natomiast konstrukcją cięższą, zaprojektowaną do symulowania irańskich pocisków klasy Shahab-3 o zasięgu 1500-2000 km. Jego testy prowadzono z izraelskich F-15D i F-15C, co potwierdza, że cała rodzina Sparrow została przystosowana do przenoszenia przez te maszyny, w tym przez wersje uderzeniowe F-15I Ra'am.
Trajektoria i znaczenie operacyjne
Do tego fragmenty rakiet odnaleziono w Iraku wzdłuż toru lotu, który odpowiadałby możliwej trajektorii pocisków wystrzelonych z przestrzeni powietrznej nad Izraelem w kierunku Iranu - podobne elementy identyfikowano już w latach 2024-2025 po atakach przypisywanych izraelskim siłom powietrznym.
Mówiąc krótko, wszystkie elementy układanki wskazują na Blue Sparrow, co dodatkowo idealnie wpisywałoby się w strategię ograniczania ekspozycji własnych sił - ten pocisk pozwala pozostawać poza zasięgiem naziemnych systemów obrony przeciwlotniczej przeciwnika, zachowując jednocześnie wysoką precyzję uderzeń.
Jak podkreślają jednak eksperci, choć odnalezione szczątki są zgodne z konstrukcją pocisków Sparrow, nie stanowią jednoznacznego dowodu ich bojowego użycia. Wobec braku potwierdzenia ze strony Izraela lub USA, pozostaje to jedynie wiarygodna hipoteza.