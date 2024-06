USA obronią Tajwan za pomocą tysięcy dronów

Gdyby zastosowano to w chwili pełnoskalowej inwazji Rosji, Kijów miałby czas na zdecydowanie szybszą reakcję. Przez jej brak, w pierwszych dwóch miesiącach wojny, Ukraina straciła części kilku obwodów, które do dziś znajdują się pod okupacją rosyjską i nie zapowiada się, by zmieniło się to w najbliższym czasie.

Do takiej sytuacji ma nie dojść na Tajwanie. Armia ma najnowocześniejszą broń, z pomocą której może skutecznie się bronić, ale najpierw musi mieć czas na reakcję. Niedawno CIA ujawniła, że do inwazji Chin na Tajwan może dojść w ciągu 3 lat, ale analitycy militarni uważają, że Pekin może próbować miękkich ataków testujących już w przyszłym roku.