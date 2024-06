Po atakach, Rosjanom została tylko garstka myśliwców Su-57

Su-57 to porażka Rosjan. Żaden kraj go nie chce

Według dostępnych szacunków, przy pierwszej dostawie w 2020 roku przekazano do armii jeden myśliwiec, w 2021 już dwa, a w 2022 miało ich być sześć. Warto pamiętać, że Rosja ma także kilka sztuk Su-57 w wersjach prototypowych. Su-57 to pierwszy rosyjski myśliwiec wielozadaniowy piątej generacji. Może prowadzić misje zdobycia przewagi powietrznej, jak i bliskiego wsparcia działań lądowych. Samolot został wyposażony w zupełnie nową awionikę, odróżniającą go od starszych rosyjskich myśliwców. Wiele elementów zostało zautomatyzowanych np. poprzez zainstalowanie komputera pokładowego, który ma pełnić funkcję drugiego pilota.

Su-57 zbudowano w rozwiniętej konstrukcji stealth z szerokim wykorzystaniem materiałów kompozytowych, takich jak polimer, włókno szklane i aluminiowe wypełniacze. Zapewnia to niższy poziom promieniowania radarowego i sygnatury podczerwonej, w porównaniu do starszych rosyjskich myśliwców. Niemniej w zestawieniu z amerykańskim myśliwcem wielozadaniowym F-35, Su-57 odstaje pod względem właściwości stealth.

Czym jest i co potrafi myśliwiec wielozadaniowy Su-57

Ciekawostką jest fakt, że pomimo dość dużej enigmatyczności za myśliwcem ciągnie się swoista porażka. Pierwszy seryjny Su-57, który skonstruowano w 2019 roku, został rozbity, zanim w ogóle trafił do służby. W 2018 Indie, które współpracowały przy opracowywaniu konstrukcji Su-57, zrezygnowały z projektu, uznając, że nie spełni on na czas wymagań dotyczących radaru i technologii stealth.

Nie ma co się więc dziwić, że Rosjanie mają ograniczać do minimum operacje Su-57 podczas wojny w Ukrainie, bojąc się jego możliwego zestrzelenia czy nawet przechwycenia maszyny. Stąd te myśliwce mają być wykorzystywane tylko do wystrzeliwania pocisków z rosyjskiego terytorium lub obszarów okupowanych leżących blisko granicy Rosji.