Kreml nie przedstawił żadnych niezbitych dowodów

Na opublikowanym ujęciu z załadunku, w pojazdach więziennych miała znajdować się broń, która to została załadowana do samolotu. Maszyna miała dostarczyć ją do Biełgorodu, skąd odbywają się regularne ataki na ukraińskie miasta, w tym najbardziej Charków. W grę wchodziły rakiety S-300 i drony kamikadze.

Władimir Putin zapowiedział, że za kilka dni przedstawi niezbite dowody na przeprowadzenie ataku na samolot Ił-76 za pomocą rakiet dostarczonych z Francji lub Stanów Zjednoczonych, co ma wskazywać, że broń NATO jest teraz używana do atakowania celów na terytorium Rosji, co dotychczas było zabronione.

Jak uważają analitycy, prezydent Rosji chce jednocześnie pokazać ONZ i międzynarodowym obserwatorom, że Ukraińcy używają broni NATO niezgodnie z wytycznymi oraz mieć pretekst do oskarżenia krajów NATO o próbę zagrożenia bezpieczeństwu lub nawet istnieniu Rosji, co może skutkować użyciem broni jądrowej.