Pocisk Awangard to hipersoniczny system uzbrojenia, zdolny do przenoszenia głowic jądrowych lub konwencjonalnych. Jest to pojazd szybowcowy (HGV - Hypersonic Glide Vehicle), który porusza się z prędkością przekraczającą 20 Machów (ok. 24 000 km/h), co czyni go trudnym do przechwycenia przez systemy obrony przeciwrakietowej. Może manewrować w atmosferze, zmieniając trajektorię, co dodatkowo komplikuje jego wykrycie i neutralizację.