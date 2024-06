2S43 Małwa. Co to za system?

2S43 Małwa to samobieżna haubicoarmata kalibru 152 mm, która mierzy 13 m długości, 2,75 m szerokości, 3,1 m wysokości i waży 32 tony. Osadzona jest na podwoziu kołowym BAZ-6010-027 w układzie 8x8 i wyposażona w silnik Diesla YaMZ-8424.10 o mocy 470 KM sprzężony z 9-biegową przekładnią, który pozwala osiągnąć prędkość maksymalną 80 km/h (zasięg pojazdu to ok. 1000 km). Jednostka jest też w stanie pokonywać brody o głębokości do 1,4 m, rowy o szerokości ok. 2 metrów i ściany o wysokości do 0,6 m.



Kabina pojazdu jest wprawdzie opancerzona, ale zapewnia jedynie ochronę przed bronią małokalibrową i odłamkami. Takie podwozie i otwarta konstrukcja zapewniają jednak niską masę (dla porównania inna radziecka samobieżna haubicoarmata kalibru 152 mm, czyli 2S19 Msta-S, waży 42 tony) oraz wysoką mobilność pozwalające na szybki przerzut i łatwy transport, co było jednym z podstawowych założeń systemu.

Zdjęcie 2S43 Małwa na oficjalnym zdjęciu rosyjskiego ministerstwa obrony / Ministry of Defence of the Russian Federation / domena publiczna

Uzbrojenie 2S43 Małwa

Podstawowym uzbrojeniem systemu 2S43 Małwa jest haubicoarmata kalibru 152 mm w wersji 2A64 znanej ze wspomnianej już 2S19 Msta-S lub 2A88 pochodzącej z nowszej generacyjnie 2S35 Koalicja-SW. Na wyposażeniu znajduje się półautomatyczny system ładowania, pojazd zabiera ze sobą zapas 30 pocisków, a jego szybkostrzelność wynosi 7 strzałów na minutę.



Maksymalny zasięg ognia haubic w przypadku wykorzystania konwencjonalnych pocisków odłamkowo-burzących wynosi 24,7 km, a w przypadku pocisków wspomaganych rakietowo ok. 29 km. Przy zastosowaniu dłuższej lufy można było pokusić się o większy zasięg, co pokazują choćby francuskie działa samobieżne Cezar czy ukraińskie działa samobieżne Bohdana, które są w stanie strzelać na odległość do 40 kilometrów, ale Rosja nie zdecydowała się na takie rozwiązanie.