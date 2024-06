Rosjanie panicznie boją się o Most Krymski. Widać nowe umocnienia

Nowe umocnienia Mostu Krymskiego

Ukraińcy od początku pełnoskalowej wojny podkreślali, że Most Krymski łączący półwysep z kontynentalną Rosją jest jednym z ich głównych celów. To jeden z symboli imperializmu Kremla wymierzony w Ukrainę. Do tej pory Ukraińcom dwa razy udało się przebić rosyjską obronę i uszkodzić ważną konstrukcję.

Rosjanie ciągle zdają sobie sprawę, że ich Most Krymski może zostać ponownie zaatakowany. Pomimo więc zapewnień o pełnym bezpieczeństwie konstrukcji, ciągle wzmacniają jej ochronę. Pokazują to najnowsze zdjęcia satelitarne.

Widać na nich, że na jednym z odcinków Mostu Krymskiego w maju pojawiły się dodatkowe nawodne bariery ochronne. Mają zatrzymać ukraińskie drony morskie. Rosjanie wiedzą, że to jedna z broni, która może uszkodzić Most Krymski.