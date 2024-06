Amerykańska broń ostrzelała terytorium Rosji. Kreml wściekły

Pociski GMLRS spadły na Biełgorod

Pocisk GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System) wystrzeliwane są przez systemy rakietowe M270 MLRS oraz M142 HIMARS. To rakieta ziemia-ziemia dalekiego zasięgu opracowana przez amerykańską firmę Lockheed Martin. Zapewnia precyzyjne uderzenie w cel dzięki nawigacji inercyjnej, wspieranej przez nawigację satelitarną GPS.

Rakieta GMLRS może mieć dwa rodzaje głowicy bojowej w wersji M30 i M31. M30 to tak naprawdę amunicja kasetowa do rażenia celów nieopancerzonych na dużym obszarze. Ładunkiem może tu być 404 niewielkich bomb M101 lub aż 182 tys. niewielkich fragmentów wolframu. Wersja M31 posiada jednolitą głowicę odłamkowo-burzącą do niszczenia m.in. fortyfikacji.

Zdjęcie Ukraiński system M142 HIMARS wystrzeliwujący pocisk GMLRS / @NijhuisClaretta / Twitter

Parametry taktyczno-techniczne pociski GMLRS

Długość: 3,94 m

Szerokość: 0,22 m

Masa bojowa: 302 kg

Masa ładunku wybuchowego: 91 kg

Zasięg lotu: 70 kilometrów

Rosjanie boją się ataków na swoje terytorium

Użycie amerykańskich pocisków GMLRS do ostrzału terytorium Rosji to bezprecedensowe wydarzenie. Do tej pory nowoczesne pociski i bomby z USA mogły być użyte tylko do atakowania Rosjan na okupowanym terytorium Ukrainy, terytorium rosyjskich republik separatystycznych i Krymu. Każde uznawane międzynarodowo terytorium Rosji pozostawało poza zasięgiem



Sama wiadomość o umożliwieniu atakowania fragmentu terytorium Rosji amerykańską bronią wzbudziła histeryczne reakcje na Kremlu. Rosjan wzburzyło to szczególnie ze względu na fakt, że w tym samym momencie podobne zezwolenie wyrazili Niemcy w stosunku do broni ich produkcji. Oficjele na Kremlu stwierdzili, że decyzja Waszyngtonu to kolejny krok w stronę eskalacji konfliktu. Coś, co mówią za każdym razem, gdy Zachód udziela wsparcia Ukrainie.

Ukraińcy zaś starają się jak najlepiej wykorzystać tę decyzję. Już w mediach społecznościowych rosyjskich żołnierzy pojawiają się informacje, że Ukraińcy zaczęli prowadzić kontrataki na froncie charkowskim z pomocą ostrzałów rosyjskiego uzbrojenia na terytorium obwodu biełgorodzkiego. Prawdopodobnie w tych ostrzałach wykorzystywana jest amerykańska broń m.in. pociski rakietowe wystrzeliwane przez systemy HIMARS i MLRS.

Zdjęcie Ukraińcy już wykorzystywali amerykańskie pociski artylerii miotanej kalibru 155 mm do ataków na rosyjskie terytorium. Niemniej takie przypadki miały ograniczoną efektywność, ze względu na mniejszą donośność tego typu broni, w porównaniu np. do rakiet dalekiego zasięgu.

Nie wszystko dalej jest dozwolone

Niemniej należy pamiętać, że zezwolenie USA dotyczy tylko użycia amerykańskiej broni w okolicach Charkowa, gdzie Rosjanie prowadzą najsilniejsze akcje ofensywne. Ukraińcy mogą więc de facto atakować tylko obwód biełgorodzki. Na innych rejonach frontu zakaz nie został zniesiony.

Ponadto Waszyngton od razu zaznaczył, że nie zniósł zakazu atakowania ważnych celów w głąb Rosji np. pociskami ATACMS. Część zachodnich ekspertów twierdzi, że utrzymanie tych zakazów wskazuje, że USA chce tylko znieść z siebie presję polityczną. Zauważają, że jak umożliwienie atakowanie rosyjskich terytoriów przy froncie charkowskim jest ważną decyzją, przyszła za późno, bo powinna zostać podjęta przed ruszeniem ataku Rosjan, gdy ci jeszcze ściągali swoje siły w regionie. Ponadto wskazują, że decyzja w obecnym kształcie może i tak nie mieć aż tak dużego znaczenia.

- Informując, że zmiana polityki dotyczy tylko niektórych rodzajów broni dostarczanych przez USA na ograniczonym obszarze w Rosji, administracja USA przekazała Moskwie dokładnie, jak skutecznie dostosować się do zmiany polityki, zmniejszając w ten sposób jej wojskową skuteczność. Aby wygrać tę wojnę, Ukraina musi mieć możliwość użycia dostarczonej przez USA broni przeciwko wszelkim legalnym celom wojskowym w Rosji, a nie tylko wzdłuż granicy w pobliżu Charkowa - wspólne oświadczenie przewodniczących Komisji Służb Zbrojnych Izby Reprezentantów Mike'a Rogersa, przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów Michaela McCaula i Komisji ds. Wywiadu Izby Reprezentantów Mike'a Turnera.