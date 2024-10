Francuskie media donoszą, że pierwsze myśliwce Mirage 2000-5 pojawią się nad Ukrainą już na początku 2025 roku. To wspaniała wiadomość dla armii naszego sąsiada. Co ciekawe, nie będą to wersje 2000D, które funkcjonują jako latające systemy obrony i służą do przechwytywania np. samolotów wroga, dronów czy pocisków. Okazuje się, że siły powietrzne otrzymają maszyny w wersji 2000-5, a mianowicie wyspecjalizowane do przeprowadzania uderzeń na cele wroga.

To pokazuje, że władze w Kijowie obecnie bardziej zainteresowane są atakami na pozycje rosyjskich żołnierzy czy ich cenny sprzęt, niż wykorzystanie tych francuskich maszyn do ochrony miast. Media znad Sekwany informują, że Ukraina może otrzymać co najmniej pięć sztuk tych maszyn, ale jest wielce prawdopodobne, że na tym się nie skończy, ponieważ nieoficjalnie mówi się docelowo o 12 samolotach.

