Litwini złożyli zamówienie na aż 54 niemieckie czołgi Leopard 2. Co ciekawe, chodzi tutaj o najbardziej zaawansowane wersje 2A8. Armia ma zamiar je dostosować do swoich potrzeb na drodze dokonań kilku modyfikacji. Czołgi będą najważniejszą bronią Litwy, gdyby Kreml zdecydował się uderzyć na ten kraj.

Zagrożenie jest bardzo realne. Rosja od dawna chce stworzyć korytarz lądowy, za pomocą którego można będzie połączyć obwód królewiecki z główną częścią Federacji Rosyjskiej. Aby zrealizować ten plan, Rosjanie musieliby zająć południową część Litwy i północno-wschodnią część Polski, czyli tzw. Przesmyk Suwalski.

Kupują dziesiątki czołgów i czekają na atak Rosji

Nie jest tajemnicą i nie powinno dziwić, że Rosjanie będą chcieli zająć te tereny za pomocą swojej pięści pancernej. Wtedy do boju wejdą dziesiątki litewskich czołgów Leopard 2A8. To naprawdę potężna broń, która bez problemu może stawić czoła nawet najnowszym rosyjskim T-90M. Otóż te maszyny zostały wyposażone w potężny system obrony aktywnej Rafael Trophy.

Jest on zdolny do neutralizacji pocisków wystrzelonych przez wroga w kierunku czołgu dziesiątki metrów od niego. Odbywa się to za pomocą kontrpocisków. Niesamowite możliwości tego systemu dającego ochronę w 360 stopniach można było zobaczyć w izraelskich czołgach Merkawa podczas inwazji na Strefę Gazy.

Litwini stawiają na czołgi Leopard 2A8

Czołg Leopard 2A8 ważyć ma blisko 70 ton. Maszyna jest uzbrojona w działo gładkolufowe 120 mm w wersji L/55A1 (o długości lufy 55 kalibrów), z którego strzela amunicją programowalną. Armata jest połączona z nowym system kierowania ogniem z laserowym dalmierzem, cyfrowym komputerem balistycznym i zaawansowanymi celownikami termowizyjnymi dla dowódcy i celowniczego, który podnosi celność i szybkostrzelność czołgu.

Nie zapomniano o stałej obserwacji otoczenia czołgu. Obraz z kamer na podczerwień jest dostępny dla wszystkich członków załogi, co daje im więcej informacji o tym, co dzieje się wokół maszyny. Czołg ma również pomocniczą jednostkę zasilania o mocy 20 kW, która pozwala na funkcjonowanie wszystkich systemów wozu, w tym uzbrojenia, mimo wyłączonego silnika głównego.