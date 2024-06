Ukraina otrzyma unikatowe czołgi. Duże obawy Rosji

Niemcy wybudowali fabrykę pojazdów na Ukrainie

Co najważniejsze, te unikatowe pojazdy będą produkowane bezpośrednio na Ukrainie w nowej fabryce koncernu Rheinmetall, która leży w południowo-zachodniej części kraju, blisko granicy z Rumunią. Dotychczas zakład zajmował się głównie naprawą uszkodzonych w walkach czołgów Leopard 1 i bojowych wozów piechoty Marder. Teraz ruszy również produkcja nowych pojazdów.

W fabryce mają być produkowane bowiem transportery opancerzone Fuchs i Lynx. Pierwsze pojazdy Fuchs mają zejść z taśmy montażowej w połowie 2024 roku, a Lynx do końca przyszłego roku. Koszt otwarcia fabryki na Ukrainie wyniesie, zdaniem Niemców, 218 milionów euro. Będzie ona docelowo przystosowana do produkcji ok. 400 transporterów opancerzonych i wozów bojowych rocznie.

Obiekt powstał z dala od granicy z Rosją ze względów bezpieczeństwa. Analitycy militarni jakiś czas temu ujawnili, że kompleks produkcyjny i serwisowy pojazdów pancernych i opancerzonych jest chroniony przez systemy obrony powietrznej Patriot i IRIS-T. Mają to być urządzenia zarówno ukraińskie, jak i rumuńskie.