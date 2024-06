Już wiadomo, ile rakiet Kindżał i Iskander produkuje Rosja

Kreml w tylko jednym ataku używa nawet 100 rakiet

A co byłoby, gdyby Siły Zbrojne Ukrainy dokonały ataku dronów na zakłady produkcyjne tych rakiet?! Ograniczenie produkcji do zaledwie kilku rakiet miesięcznie sprawiłoby, że Rosja w ciągu kilku miesięcy wyczerpałaby swoje zapasy tej najnowszej broni i stałaby się praktycznie bezbronna.

Iskandery występują w trzech różnych wariantach, a mianowicie Iskander-M, Iskander-K, oraz przeznaczone na eksport Iskander-E. Z ataków na Ukrainę, przeprowadzonych przez Kreml w ostatnich dwóch latach, wynika, że najczęściej używane były Iskandery-M. Pociski balistyczne tego systemu mają długość ponad 7 metrów i średnicę niespełna 1 metra.

Czym jest i co potrafi rosyjski system rakietowy Iskander-M?

W zależności od wariantu, pociski mają masę do 5 ton i maksymalny zasięg do 500 kilometrów. Ich atrybutem jest fakt, że mogą one rozpędzić się w locie do nawet 8600 km/h, co czyni je bardzo trudnymi do neutralizacji przez nawet najlepsze systemy obrony powietrznej.