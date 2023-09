Ćwiczenia "na żywo" ze strzelania do myśliwców

We fragmencie gdzie widzimy celowanie żołnierzy do lecących myśliwców, Ukraińcy używają wyrzutni systemu RBS-70 w wersji szkoleniowej. Nie posiadają głowicy bojowej, a tylko głowicę namierzającą. Dzięki temu rekruci mogą ćwiczyć śledzenie celu, bez obawy, że dojdzie do potwornego wypadku.

Nagranie pokazuje ćwiczenia ze stycznia br., gdy Szwedzi szkolili Ukraińców z obsługi wyrzutni RBS-70 przed przekazaniem ich Kijowowi. Obok ćwiczenia na "żywych" celach, pełne nagranie udostępnione przez Siły Zbrojne Szwecji pokazuje także szkolenia na cyfrowych makietach wyrzutni RBS-70 oraz strzelanie pociskiem do celów naziemnych.

Wideo youtube

Niezwykle ważny element treningu ukraińskich żołnierzy

Ćwiczenia na "żywych" celach to istotny element w zapoznawaniu żołnierzy się z nowymi systemami przeciwlotniczymi. Pozwalają poznać specyfikę systemu podczas namierzania pocisków, co decyduje o trafieniu we wrogi cel. W warunkach walki operator takiej wyrzutni może mieć tylko parę sekund na oddanie strzału.

Jak wcześniej donosili Szwedzi, Ukraińcy na ćwiczeniach bardzo szybko opanowali nowe wyrzutnie zestawów RBS-70. Kijów otrzymał je od Sztokholmu tuż po zakończeniu pokazanych na filmie ćwiczeń. Mimo że nie są tak popularne, systemy RBS-70 stanowią ważną broń w ukraińskim arsenale obrony nieba.

Szwedzkie RBS-70 rozrywają rosyjskie superhelikoptery

Nazywany dokładniej Robotsystem-70 to produkt firmy Saab Bofors Dynamics, będący przenośnym systemem obrony powietrznej, postawionym na statywie. Może zostać połączony z radarem Girrafe 3D, który pomaga w znajdowaniu celów i ich namierzaniu przez pociski, których RBS-70 używa w trzech wersjach: Rb 70 Mk.1, Mk.2 i Bolide.

Pociski są naprowadzane laserowo, używając wewnętrznych systemów detekcji do znajdowania celu po oświetleniu go przez operatora. RBS-70 bardzo dobrze omija zakłócenia systemów walki elektronicznej. Pokazał to przypadek strącenia rosyjskiego superśmigłowca Ka-52 w okolicach wsi Nowoprokopiwka, któremu nie pomogły takie systemy po spotkaniu z pociskiem RBS-70.