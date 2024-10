Ukraińcy chwalą się niemieckimi wyrzutniami. Gromią Rosjan

IRIS-T na Ukrainie

Ukraina otrzymała od Niemców systemy IRIS-T w dwóch konfiguracjach. SLM (średniego zasięgu do 40 km) wykorzystujący pociski z większym silnikiem i wyrzutnie SLS (krótkiego zasięgu do 12 kilometrów). Według publicznych informacji, do tej pory udało się przekazać pięć systemów IRIS-T SLM i osiem wyrzutni IRIS-T SLS. Ukraińscy żołnierze raportują, że IRIS-T ma prawie 100 proc. skuteczności.



Ciekawostką jest fakt, że Ukraina była pierwszym państwem, które przyjęło systemy IRIS-T na swoje uzbrojenie. Stało się to już jesienią 2022 roku. Niemcy, którzy sami je produkują, dopiero we wrześniu br. przyjęli do służby w swojej armii pierwszą baterię systemu IRIS-T SLM.

Co potrafią wyrzutnie IRIS-T

Na jeden system IRIS-T składa się m.in. centrum kierowania ogniem, radar oraz trzy wyrzutnie, przenoszące po osiem pocisków rakietowych. Dzięki temu w jednym momencie system może zniszczyć aż 24 cele. Dla Ukraińców pomaga w tym specjalny radar TRML-4D, który pozwala na wykrycie pocisków lecących z prędkością naddźwiękową w odległości do 60 kilometrów.

Kluczowy dla systemów IRIS-T jest pocisk o takiej samej nazwie. To zmodyfikowana broń powietrze-powietrze, przystosowana do wystrzeliwania z naziemnych wyrzutni. Posiada naprowadzanie na podczerwień. Dla lepszej efektywności zestrzelenia niewielkich celów jak inne pociski manewrujące wykorzystuje także aktywny zapalnik zbliżeniowy. Istotną cechą pocisku IRIS-T jest jego manewrowość. Według dostępnych danych podczas lotu może wykonywać skręt do przeciążenia 60 G.

Parametry taktyczno-techniczne pocisku IRIS-T

Długość: 2,9 m

Szerokość: 1,27 m

Masa całkowita: 87,4 kg

Masa ładunku wybuchowego: 11,4 kg

Prędkość maksymalna: 3675 km/h