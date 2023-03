Jak widać na nagranym monitorze, Ukraińcy drugim strzałem trafiają w cel, jakim ma być rosyjski pocisk manewrujący. Po zobaczeniu wybuchu załoga sama eksploduje z radości. To nagranie pokazuje, że Crotale NG jest zabójczą bronią w rękach Ukraińców, mimo leciwości konstrukcji.

Crotale NG. Francuski strażnik niebios

Ten system obrony przeciwpowietrznej po raz pierwszy wszedł do służby we francuskiej armii w latach 90. Stanowił rozwinięcie starszego systemu Crotale, który opracowano jeszcze w latach 60. Wersja NG (Next Generation) miała utrzymać Crotale w armii na kolejny wiek. System pomyślany został jako mobilna wyrzutnia rakiet ziemia-powietrze krótkiego zasięgu, mogąca operować w każdych warunkach.

Zdjęcie We francuskiej armii Crotale NG występuje na platformie, 6x6 która wymaga holowania / @Banzinou_ / Twitter

Głównym elementem Crotale NG są pociski VT-1. Jak podaje producent to unikatowe uzbrojenie, mogące lecieć z prędkością 3,5 Macha (ponad 4 tys. km\h), mogąc zaatakować cele w odległości 8 kilometrów w ciągu 10,3 sekundy. Przy tym pocisk zachowuje dobrą manewrowość, mogąc wykonać skręt o przeciążeniu 35 g także na odległość do 8 kilometrów. Sprawdza się to idealnie do niszczenia wrogich pocisków, co w warunkach wojny w Ukrainie jest niezwykle ważne. Thales podaje, że VT-1 ma zasięg 15 kilometrów i może lecieć na wysokości 9.

Zdjęcie Jedną z największych zmian w wyrzutni Crotale NG względem zwykłego Crotale było zwiększenie liczby kontenerów pocisków z 4 do 8 / @MariuszCielma / Twitter

Crotale NG wyposażony jest także we własny radar TRS2630 i sensory elektrooptyczne, dzięki czemu sam może wykrywać wrogie cele. Zasięg radaru wynosi aż 20 kilometrów dla samolotów i 8 dla helikopterów. W jednym momencie może śledzić aż 8 wrogich obiektów, kierując na nie ogień. System okazał się dużym sukcesem eksportowym. Prócz Ukrainy od dawna ma go w swoim arsenale Finlandia, Grecja, Oman i Korea Południowa.

Zdjęcie Crotale NG na wyposażeniu fińskiej armii. Co ciekawe, gdy we francuskiej armii system ten w większości występuje na bazie holowanej naczepy, to np. fińska czy grecka umieszczona jest na platformie kołowego wozu opancerzonego, zapewniając lepszą mobilność / @ANDRU6307 / Twitter