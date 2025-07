Znalazła skarb na plaży. Okazał się żywy i jadowity

Szukanie muszli na plaży to świetna zabawa, ale zanim ją podniesiemy z wody albo piasku, warto się upewnić, czy w środku nadal znajduje się gospodarz. Może on być dobrze schowany i wysunąć się z otworu, by zaatakować w poczuciu zagrożenia.

Tym razem dużo szczęścia miała 29-letnia Beckylee Rawls, TikTokerka nagrywająca swoje poszukiwania. Jest ona fanką beachcombingu, czyli poszukiwania na plaży i w płytkiej wodzie interesujących lub cennych przedmiotów. Morze czasem wyrzuca na brzeg skarby naturalne lub zgubione przez ludzi. Ten, choć piękny, okazał się żywy i niebezpieczny.

Beckylee Rawls przeszukiwała plażę w Okinawie w Japonii, gdy natknęła się na niezwykły okaz muszli. "Kiedy pierwszy raz zobaczyłam tę muszlę, byłam po prostu skupiona na tym, jak piękna ona była. Wcześniej podnosiłam tak wiele muszli na plaży bez zastanowienia. Na początku nawet nie zdawałam sobie sprawy, że jest żywa" - powiedziała TikTokerka.

Ślimak stożek. Piękny, ale śmiertelnie jadowity

Okazało się, że to muszla ślimaka stożka. Stożki (Conidae) to morskie ślimaki, które mogą ugryźć człowieka, a ich jad jest bardzo groźny. Może wywołać m.in. umiarkowany ból, opuchliznę i zaczerwienienie, drętwienie, problemy z oddychaniem, osłabienie mięśni, paraliż, a nawet śmierć. Wszystko zależy od gatunku i indywidualnej reakcji człowieka na ugryzienie ślimaka stożka.

Ślimaki stożki to drapieżniki, które polują przy pomocy zębów przypominających harpuny. Mają one gruczoł jadowy, który wydziela neurotoksyny do paraliżowania ofiar. Polują na robaki morskie, mniejsze ryby, a także na inne mięczaki i ślimaki. Są dość agresywne również w stosunku do ludzi, a najbardziej niebezpieczny jest stożek geograficzny (Conus geographus). Co ciekawe, jad ślimaków stożkowych może być składnikiem przyszłych leków przeciwbólowych.

TikTokerka wierzyła, że została ugryziona przez ślimaka

Muszla ślimaka stożka ma od 1,3 do ponad 21 cm długości. Jako że występuje ponad 800 gatunków tego mięczaka-twardziela, to rozmiar, ubarwienie i wzory na ich muszlach mogą dość znacząco się różnić. Łączy je jednak to, że nomen omen praktycznie wszystkie mają kształt stożka.

Ślimak morski potrafi kąsać, a nawet zabić człowieka, ale 29-latka miała tym razem szczęście. "Mój mózg przekonywał mnie, że zostałam ugryziona i tego nie zauważyłam. Czwartego dnia paniki mój mąż miał już dość przekonywania mnie, że faktycznie będę dalej żyć" - wspomina TikTokerka. Jej wideo zostało wyświetlone prawie 30 milionów razy.

Choć zwierzę jest śmiertelnie niebezpieczne dla człowieka, to do tej pory odnotowano jedynie kilkadziesiąt zgonów spowodowanych ugryzieniem ślimaka stożka. Według danych z 2016 roku zarejestrowano 36 zgonów, 57 przypadków poważnych objawów, ale zakończonych wyzdrowieniem, oraz 44 przypadki minimalnych szkód (A. J. Kohn, Human injuries and fatalities due to venomous marine snails of the family Conidae).

