Bałtyk wyrzucił cenny skarb. Co można znaleźć na plaży?

Poszukiwacze skarbów z wykrywaczami metalu lub przesiewaczami piasku to częsty widok na uczęszczanych plażach. Przyrządy te pozwalają wydobyć nie tylko monety i biżuterię , ale też większe przedmioty. Nie trzeba jednak specjalistycznego sprzętu detektorystycznego, aby znaleźć coś cennego. Czasem wystarczy tylko trochę szczęścia, bo skarb może sam rzucić się w oczy. Tyle że nie zawsze jest tym, na co wygląda.

Początkowo nic nie wskazywało na to, że spacerowiczka trafiła na coś cennego. Britta Krause przechadzała się nad Bałtykiem w Lindhöft na północy Niemiec, wypatrując raczej kamyków, muszli i skamielin. Dostrzegła w piasku coś dziwnego, co na pozór wyglądało jak kawałek plastiku. Dopiero po dokładniejszych oględzinach wyszło na jaw, że to wyjątkowo cenny skarb, który wyrzuciły fale.