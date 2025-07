Coś niepokojącego dzieje się z jednym z kluczowych mechanizmów klimatycznych Ziemi. Atlantycka Południkowa Cyrkulacja Wymienna (AMOC) , czyli swoista "taśma transportowa oceanu", zaczyna wykazywać oznaki osłabienia. I choć naukowcy nie są zgodni co do tego, czy grozi jej całkowite załamanie, jedno jest pewne - zmiany już się rozpoczęły i są odczuwane na półkuli północnej i południowej.

To pokazuje, że AMOC wpływa na klimat globalnie , a jego osłabienie może prowadzić do nieoczywistych, ale znaczących skutków - od chłodniejszych zim w Europie po zaburzenia w cyklu opadów w tropikach.

Niektórzy eksperci ostrzegali, że AMOC może całkowicie się załamać, co byłoby katastrofalnym punktem krytycznym dla klimatu Ziemi. Jednak trzecie z najnowszych badań nieco studzi emocje. Modele oceaniczne sugerują, że choć cyrkulacja rzeczywiście słabnie, to nie dojdzie do jej całkowitego zatrzymania. - Nasze wyniki wskazują, że zamiast drastycznego załamania, AMOC najprawdopodobniej osłabnie w umiarkowany sposób w XXI wieku. To wciąż spowolnienie, ale mniej poważne niż wcześniej przewidywano - komentuje Dave Bonan, autor badania i były student Caltechu.