Ukraińcy łamią komunikację rosyjskich wojsk...technologią ze sklepów z elektroniką

Jedne z najlepszych urządzeń do namierzania wojsk rosyjskich Ukraińcy dostają od fundacji non-profit American Ukrainian Aid Foundation.

Nie wysyła ona technologii wojskowej, a zwykłe urządzenia, które można kupić w amerykańskich sklepach.

Mowa tu o cywilnych systemach radia programowalnego (SDR).

Cywilne SDR z Ameryki są łatwe w obsłudze i idealnie nadają się do odnajdywania rosyjskich wojsk.

Sama technologia SDR pomaga Ukrainie już od początku wojny. Amatorscy hakerzy z całego świata wykorzystują ją do zagłuszania rosyjskiej komunikacji wojskowej.

Co to technologia SDR i jej dotychczasowe wykorzystanie w Ukrainie

Software Defined Radio (SDR) to system komunikacji radiowej, który do przetwarzania fal wykorzystuje cyfrowy program. W przeciwieństwie do tradycyjnego radia, które potrzebuje specjalnego odbiornika w SDR wystarczy tylko antena i komputer. Cała obróbka odbieranego sygnału odbywa się bowiem w programie, który przy zmienianiu linijek kodu można dostosować do dowolnego sygnału, jaki chce się odbierać. Dzięki temu w jednym urządzeniu można wyłapywać sygnały radiowe, komórkowe czy Bluetooth.

Piękno [SDR] polega na tym, że są definiowane przez oprogramowanie, co oznacza, że mogą być przeprogramowane w terenie, aby dopasować się do nagłych wymogów użycia Serge Sklyarenko, przewodniczący fundacji American Ukrainian Aid Foundation w rozmowie dla Forbes

Zdjęcie Platforma radia SDR z jednakowo nadajnikiem i odbiornikiem. SDR różni się od tradycyjnego radia, gdzie za przetwarzanie odpowiada cały układ urządzeń ze wzmacniaczami, filtrami itp. i każdy odbiornik dedykowany jest konkretnemu sygnałowi. W SDR dzięki wiedzy programistycznej w jednym miejscu można wyłapać wszystkie sygnały

Podczas wojny w Ukrainie wojskowe SDR bardzo mocno wykorzystują Rosjanie. W tej formie ta technologia jest jednak niezwykle kosztowna. Do działania potrzebuje bardzo silnych procesorów. W dodatku wojskowe SDR są strasznie nieporęczne.

Po stronie Ukrainy SDR też jest wykorzystywane jednak niekoniecznie na samym froncie. Głównie tą technologią dysponowali do tej pory hakerzy z całego świata, którzy zagłuszali systemy komunikacyjne Rosjan. Teraz jednak z dostawą cywilnego SDR armia ukraińska może przenieść walkę komunikacyjną na nowy poziom i to bijąc na głowę wojskowe SDR armii rosyjskiej.



Zdjęcie Nowe systemy mogą dać przewagę ukraińskiej armii w walce komunikacyjnej / Rosyjskie Ministerstwo Obrony / materiały prasowe

Dlaczego cywilne SDR armii ukraińskiej jest lepsze niż wojskowe SDR armii rosyjskiej?

Głównym atutem jest tu poręczność i łatwość użycia. Cywilne SDR wysyłane przez American Ukrainian Aid Foundation to często urządzenia w stylu walkie-talkie, z których może korzystać każdy żołnierz. Nie wymagają aż tak długiego przeszkolenia w obsłudze. Co ważniejsze jednak SDR prosto z amerykańskich półek sklepowych można efektywnie wykorzystywać w działaniach wojennych. Na pewno Ukraińcom pomaga fakt, że nawet najnowszy sprzęt komunikacyjny Rosjan jest przestarzały jak na dzisiejsze standardy.

Najważniejsze, na co pozwala SDR to efektywne namierzanie rosyjskich wojsk. Od początku wojny Ukraińcy mogli słuchać komunikaty Rosjan, jednak potrzebowali dużo pracy, aby znaleźć miejsca ich nadawania. SDR pozwala na dokładne wyłapanie takich informacji praktycznie na miejscu. Tym samym można nie tylko znajdować koordynaty nadajników, ale także kwater głównych za liniami wroga.

Zdjęcie Nie trzeba chyba dodawać, jak bardzo informacje zdobyte dzięki SDR mogą się spodobać ukraińskiej artylerii / ANASTASIA VLASOVA / Getty Images

Przeznaczenie SDR w ukraińskiej armii może być jednak znacznie większe. Dzięki dostawom Ukraina może stać się pierwszym krajem, który użyłby sieci tanich SDR jako krajowego czujnika zwalczającego komunikację wroga. Co jednak ważniejsze, nowa technologia armii ukraińskiej może zostać wykorzystana do złamania zakodowanych rosyjskich komunikatów.

Myślimy, że SDR może być wykorzystany do wielu ciekawych zastosowań, na przykład przechwytywania tajnych rosyjskich transmisji, które rozszyfrują ukraińskie superkomputery Serge Sklyarenko dla Forbes

Możliwe więc, że Ukraińcy otrzymali urządzenia, którymi kompletnie złamią rosyjską enigmę. I aż dziw bierze, że w Ameryce można je kupić w pierwszym lepszym sklepie z elektroniką.