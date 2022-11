Jak zaznacza Bulgarianmilitary, nie ma jasności, jaki sprzęt wojskowy zostanie dostarczony Ukrainie w ramach pomocy militarnej. Bułgarska armia wyposażona jest głównie w broń konstrukcji radzieckiej, zatem część technologii jest już trochę przestarzałych, jednakże każdy dodatkowy sprzęt jest na wagę złota. Przy sprzęcie tego typu nie trzeba poświęcać kolejnych tygodni na doszkalanie ukraińskich żołnierzy, ponieważ doskonale oni znają radziecki sprzęt - zatem bułgarska broń mogłaby zostać od razu wykorzystana na froncie.

Bułgarski rząd ma w ciągu miesiąca przedstawić, jaka pomoc wojskowa może być udzielona Ukrainie. Ponadto władze będą musiały także poprzeć roszczenia Ukrainy wobec Rosji względem łamania praw człowieka. Do tej pory jedyną pomocą wojskową była zgoda na naprawę uszkodzonego ukraińskiego uzbrojenia.

Co ciekawe Bułgaria jest jednym z największych pośrednich dostawców broni w sowieckim standardzie do Ukrainy. Eksperci szacują, że Kijów otrzymał wyprodukowaną w Bułgarii broń o wartości co najmniej miliarda euro, za sprawą pośredników, takich jak Polska, czy Rumunia.

Jaki sprzęt wojskowy może zaoferować Bułgaria?

Według ekspertów Ukraina byłaby najbardziej zainteresowana dostarczeniem systemów rakiet przeciwlotniczych S-200 i S-300. Według oficjalnych danych Bułgaria posiada 10 systemów obrony powietrznej tego typu. Raczej nie ma co liczyć na przekazanie myśliwców bojowych, ponieważ jak donosi Bulgarianmilitary Sofia posiada zaledwie 11 samolotów MiG-29. Prace nad modernizacją bułgarskiego lotnictwa trwają - zostało zamówionych osiem myśliwców F-16 Block 70/72, jednakże ich dostawa będzie opóźniona.

Przekazanie MiG-ów Ukrainie wiązałoby się z udzieleniem pomocy Bułgarii przez państwa członkowskie NATO, gdyż Sofia pozostałaby bez ochrony nieba. Z drugiej strony bułgarski rząd szuka opcji wynajmu myśliwców od sojuszników. Potencjalnie kraj ten może potencjalnie przekazać także czołgi T-72M2, jednakże ich również ma niewielką ilość. Sofia posiada za to duże zapasy amunicji artyleryjskiej, które byłyby idealne dla ukraińskiego wojska. Ponadto mogą zostać przekazane ciężkie pojazdy opancerzone BMP-23, czy BTR-60, działa artyleryjskie BM-21, RM-70, lekkie pojazdy opancerzone BRDM-2, czy też przenośne systemy obrony powietrznej SA-7.