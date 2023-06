Ukraińcy mają kluczową przewagę na froncie. Rosjanie zaskoczeni

Jednak gdy Rosjanie posiadają dobry sprzęt noktowizyjny i termowizyjny, to nie jest tak rozpowszechniony, jak w armii ukraińskiej. Wspomniany Valdai 1PN138 znajduje się tylko na wyposażeniu jednostek specjalnych np. Specnazu, natomiast taki AN/PVS-14 jest szeroko rozpowszechniony nawet na poziomie zwykłych drużyn piechoty.

Większa dostępność sprzętu noktowizyjnego i termowizyjnego dla zwykłego żołnierza jest właśnie atutem, który pozwala Ukraińcom zdobyć przewagę podczas kontrofensywy. W tym czasie rosyjscy żołnierze nie raz podkreślali, że nie dostają nawet podstawowej noktowizji czy termowizji, przez co po zmroku są zwykłymi tarczami strzeleckimi.

Zdjęcie