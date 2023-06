Rosjanie zniszczyli się własną bronią. Nagranie obiegło sieć

Rosjanie zginęli od własnej broni w Ukrainie

Rakieta wystrzelona z baterii zamiast wzbić się wysoko ponad ziemię, natychmiast zatoczyła koło i uderzyła w wyrzutnię. Żołnierze ponieśli śmierć na miejscu. To nie pierwszy i na pewno nie ostatni tego typu incydent. Średnio dochodzi do nich w rosyjskiej armii w każdym tygodniu. To dla Kremla problem, ponieważ wyeliminowanie jednego takiego systemu może sprawić, że Ukraińcy bez oporu w kilka godzin szybko wyzwolą spore terytoria Donbasu.