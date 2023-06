Atak na tajemnicze rosyjskie sferyczne obiekty na Krymie

Ukraińcy zniszczyli wielki rosyjski radar na Krymie

Pomimo tego faktu, Siłom Zbrojnym Ukrainy udało się zniszczyć jeden radar. Jest to zasługą rewelacyjnych pocisków Storm Shadow, które odpalane są z ukraińskich myśliwców Su-24 i są zdolne do rażenia celów w odległości 300 kilometrów. Jak podkreślają analitycy, to kolejny dowód na to, że rosyjskie systemy obrony nie są tak skuteczne, jak reklamuje je Kreml.

Niestety, nie wiadomo, jaki rodzaj radaru zniszczono, ponieważ rosyjska armia ukrywa specjalnie je pod kopułą, ale mając na uwadze fakt, że kompleks znajduje się na zachodnim wybrzeżu Krymu i jest chroniony przez wiele zestawów systemów obrony powietrznej, możemy domyślać się, że chodzi o najnowsze systemy przeznaczone do wykrywania wrogich okrętów na Morzu Czarnym przy wybrzeżu zachodniej Ukrainy. Wywiad ujawnił, że z bazy startują też irańskie drony-kamikadze Shahed-136/131.