Storm Shadow niszczą atomowe bunkry i mosty

Chociaż wszyscy zdają sobie sprawę z faktu, że to niezwykła broń, to jednak dopiero informacja, że za ich pomocą można niszczyć duże mosty i podziemne bunkry atomowe, daje do myślenia, co Siły Zbrojne Ukrainy zrobią z tymi pociskami w nadchodzących tygodniach. Nieoficjalnie mówi się o kolejnym ataku na Most Krymski. Oczywiście będzie to jego część znajdująca się na terytorium kraju.

Pociski Storm Shadow używała armia USA i Wielkiej Brytanii w Iraku, gdzie z ich pomocą zniszczono niezliczoną ilość podziemnych bunkrów, w których znajdowali się terroryści. Nie można również nie wspomnieć o zniszczonym moście do wyspy Bubiyan, leżącym w Zatoce Perskiej.