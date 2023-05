Flota tajemniczych dronów zmierza do Ukrainy. "Potężne możliwości"

Potężne drony bojowe dla Ukrainy z Wielkiej Brytanii

Maszyny mogą atakować za pomocą pocisków szybujących FreeFall Lightweight Multirole Missile (FF LMM). Dron ma masę startową na poziomie 485 kg, obciążenie bojowe dochodzi do 150 kg, oferuje zasięg powyżej 150 km od stacji kontrolnej, a czas lotu może wynosić nawet 14 godzin.

Ale to nie wszystko. W grę wchodzą również drony QinetiQ. To bardzo ciekawe maszyny, które powstają w innowacyjny sposób, bo za pośrednictwem drukarek 3D. Niestety, o tych dronach niewiele wiadomo. To nowy sprzęt i jego specyfikacja jest trzymana w tajemnicy.