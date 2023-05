Pierwsze HIMARS-y naszej armii to wynik umowy zawartej w 2019 roku, kiedy kupiliśmy 20 sztuk tej artylerii, 18 w wersji bojowej i 2 w ćwiczebnej do trenowania załóg.



Zdjęcie Jak podał minister Błaszczak, pierwsze polskie wyrzutnie HIMARS wejdą na wyposażenie 1. Brygady Artylerii 16. Dywizji Zmechanizowanej / Ministerstwo Obrony Narodowej

Samo ich dostarczenie to niezwykle ciekawy przypadek. Gdy dziś Polska znajduje się wśród krajów wysyłających najwięcej militarnego sprzętu Ukrainie, to właśnie ukraiński samolot wczoraj dostarczył jeden z najważniejszych transportów dla polskiej armii ostatnich lat. Trzeba przyznać, że był do tego idealny.



An-124 Rusłan. Samolot, który przywiózł polskie wyrzutnie HIMARS

Antonov An-124 Rusłan to ogromny samolot towarowy radzieckiej konstrukcji, którego produkcja rozpoczęła się w 1982 roku. Obecnie to drugi co do wielkości samolot transportowy na świecie, ustępujący tylko amerykańskiemu Boeingowi 747-8F. Warto dodać, że na bazie An-124 Rusłan powstał legendarny An-225 Mriya, który do momentu zniszczenia przez Rosjan w lutym 2022, był największym samolotem na świecie.

Zdjęcie Jak podaje producent, An-124 Rusłan ma długość 69, wysokość 21 i rozpiętość skrzydeł aż 73 metrów. Sama maszyna waży 175 ton. / NASA/Dimitrios Gerondidakis

Tego kolosa napędzają cztery silniki Progress D-18T, które w ZSRR zaprojektowano specjalnie dla niego. Każdy z silników generuje aż 230 kN ciągu. Dzięki nim samolot leci z prędkością 800-850 km/h, osiągając standardowo pułap rzędu 9500-10 000 metrów.

Jedną z najważniejszych cech samolotu An-124 Rusłan jest jego ładowność. Ten, który wylądował w Warszawie to ulepszona wersja An-124-100M-150. Charakteryzuje się możliwością przenoszenia aż 150 ton, zamiast 120 w standardowej wersji An-124-100. Ulepszony Antonov ma standardową ładownię o długości 36 metrów z całościową powierzchnią 1040 m³. Jak podaje producent, aby zwiększyć ładowność An-124-100M-150 wykorzystuje nowe systemy antypoślizgowe oraz hamulcowe, jak i wzmocniono przednią rampę załadunkową.

Zdjęcie Ulepszony An-124-100M-150 wyposażony jest także w zachodnią awionikę oraz nowe urządzenia nawigacyjne.

Obecnie ukraińskie linie Antonov Airlines posiadają 7 z 55 wszystkich samolotów An-124 Rusłan. Co ciekawe jednak ich flota powiększyła się ostatnio o rosyjskiego Antonova, który został jej przekazany przez Kanadę. Sam Antonov Airlines dalej pomimo wojny realizuje usługi transportu powietrznego, przewożąc najcięższe i najważniejsze ładunki, w tym właśnie pierwsze polskie HIMARS-y.