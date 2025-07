Szczepionki a 50 chorób przewlekłych. Nowe badanie: Nie ma związku

Sole glinu są stosowane jako adiuwanty, czyli substancje stymulujące układ odpornościowy do silniejszej reakcji na antygen szczepionki, już od lat 30. XX wieku. To sposób, by zwiększyć jej skuteczność, a tym samym zmniejszyć liczbę wymaganych dawek. I choć ilość glinu w szczepionkach nie stanowi zagrożenia dla zdrowia, a liczne badania potwierdzają bezpieczeństwo jego stosowania, w debacie publicznej wciąż pojawiają się obawy dotyczące ich potencjalnej toksyczności, zwłaszcza w dłuższej perspektywie.