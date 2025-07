Niemniej wrak z Antykithiry do dziś skrywa skarby i prowadzone są przy nim liczne prace badawcze. Najnowszych dokonują archeolodzy morscy ze Swiss School of Archaeology in Greece (pol. Szwajcarskiej Szkoły Archeologii w Grecji). Właśnie znaleźli nowe artefakty, wskazujące zaginione sekrety starożytności.