Mechanizm z Antykithiry to jedno z najbardziej zagadkowych i fascynujących odkryć archeologicznych XX wieku. Znaleziony w 1900 r. we wraku wiekowego statku handlowego w pobliżu greckiej wyspy Antykithira, początkowo nie przykuł niczyjej uwagi - wyglądał bowiem jak skorodowana bryła brązu. Dopiero 2 lata później archeolog Valerios Stais zwrócił uwagę na wystające z bryły koła zębate. Ustalono, że to fragment skomplikowanego mechanizmu... i tak się to wszystko zaczęło.

Ten zagadkowy przyrząd o wymiarach około 33 × 17 × 9 cm jest datowany na lata 150-100 p.n.e. Zawierający 37 kół zębatych mechanizm czasem nazywany jest nawet pierwszym komputerem analogowym, bo ma cechy, które zdają się wyprzedzać epokę, w której powstał. Podkreślany jest tu bowiem zawsze fakt, że nie jest znany żaden mechanizm o podobnym stopniu złożoności aż do czasów XVIII-wiecznych zegarów. Teorii na temat znaleziska narosło sporo, a dominującą pozycję zajęła ta o niezwykle precyzyjnym przyrządzie do obliczania pozycji ciał niebieskich.

Mechanizm z Antykithiry był bezużyteczny? Po co powstało to skomplikowane urządzenie?

W przeciwieństwie do wcześniejszych rekonstrukcji uwzględniono tym razem dokładny model tych zębów, co pozwoliło na bardziej precyzyjne symulacje ruchu mechanizmu. Wyniki tych badań sugerują, że kształt zębów oraz niedokładności w ich wykonaniu mogły prowadzić do zacinania się urządzenia, co potencjalnie ograniczało jego użyteczność. Wykazano, że można było obsługiwać mechanizm w ograniczonym stopniu - po przekręcenie do około 4 miesięcy przestawał działać. Trzeba było wtedy wszystko "restartować" i zaczynać pomiary od nowa.