Ukraińcy mają kosmiczne drony. Ich możliwości zadziwiają

Ukraińska armia zapowiedziała, że w tym roku ma zamiar wyprodukować i użyć na froncie przeciwko Rosjanom aż milion dronów. Obecnie rozwijanych ma być kilkadziesiąt różnego typu bezzałogowców. Wszystkie łączyć ma jedna cecha, to maszyny kamikadze, co oznacza, że będą przeznaczone do atakowania żołnierzy agresora i pojazdów.

W serwisach społecznościowych pojawił się materiał filmowy z jednego ze szkoleń ukraińskich operatorów dronów. Tym razem jednak w roli głównej ukazano nowy rodzaj bezzałogowców, które na pierwszy rzut oka wyglądają jak miniaturowe szybowce. Pomimo faktu, że są małe, to jednak drzemią w nich potężne możliwości.

Reklama