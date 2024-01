Rosjanie driftowali czołgiem, a on nagle się rozpadł

Rosyjscy żołnierze robią co tylko mogą, by trochę podnieść pełzające po ziemi swoje morale na froncie w Ukrainie. Jeden z oddziałów postanowił podriftować czołgiem, ale nikt się nie spodziewał, że w trakcie akcji zacznie się on rozpadać.

Rosjanie driftowali czołgiem, a on nagle się rozpadł /NEXTA /Twitter