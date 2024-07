Jak widać, patyk potrafi być bardzo skuteczną bronią przed rosyjskimi bezzałogowcami z napędem śmigłowym. Ukraińcy już wcześniej wykorzystywali tę taktykę, jednak wtedy celem był powolny i niewielki dron FPV. Ludzie początkowo uznawali to za pojedynczy żart naszych wschodnich sąsiadów. Teraz jednak okazało się, że oni naprawdę używają patyków do strącania dronów i są one skuteczne nawet przeciwko większym maszynom.

Rozwój metod zwalczania dronów niezwykle przyspieszył na skutek konfliktu w Ukrainie. Obecnie możemy zaobserwować m.in. lekkie samoloty ze strzelcami pokładowymi, ukazaną wyżej "bezpośrednią metodę" czy też drony zrzucające siatki na wrogie bezzałogowce. Jeśli tendencja ta zostanie utrzymana, to prawdopodobnie niedługo będziemy świadkami pierwszych dronów myśliwskich wyposażonych w przeciwlotnicze karabiny maszynowe. Historia w dużej mierze zatacza tu koło i aktualnie przypomina początki pierwszej wojny światowej, gdy poszukiwano sposobów na skuteczną walkę z rozpoznawczymi samolotami wroga.

Drony ZALA 421-16E to priorytetowe cele Ukraińców

Rosyjskie drony z rodziny ZALA 421-16E to taktyczne bezzałogowe statki powietrzne specjalizujące się w misjach rozpoznawczych i obserwacyjnych. Mogą być wykorzystywane do zbierania informacji wywiadowczych, nadzoru, przekazywania komunikacji i monitorowania. Ich długotrwałość lotu wynosi nawet do 12 godzin. Drony wyposażone są w stabilizowany żyroskopowo moduł z kamerą termowizyjną o rozdzielczości 640 × 480 pikseli, a także kamerą wideo oraz lustrzanką o wysokiej rozdzielczości.

Mogą być również wyposażone w dodatkowy laserowy wskaźnik celów, który umożliwia namierzanie, identyfikowanie i wskazywanie celów, co jest niezbędne do koordynacji precyzyjnych ataków, zwłaszcza przy naprowadzaniu amunicji krążącej, takiej jak KUB-BLA. Drony kamikaze KUB-BLA mogą przebywać w strefie walki i być w odpowiednich momentach "wzywane" do ataku na podstawie danych dostarczanych na bieżąco przez drony ZALA 421-16E.

Drony te posiadają system lądowania na poduszce powietrznej, który zmniejsza ryzyko uszkodzenia podczas upadku. Ich promień działania wynosi 150 kilometrów, osiągając przy tym maksymalny pułap 3,6 km. ZALA 421-16E mogą być napędzane za pomocą elektrycznego układu napędowego lub silnika spalinowego, co pozwala im osiągać prędkości od 65 do 110 km/h. Drony wyposażone są w rosyjski system nawigacji GLONASS, a także dodatkowe układy poprawiające koordynację trasy lotu i podające precyzyjne współrzędne wykrytych obiektów.