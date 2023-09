Ukraińcy mają zaskakujący system, który przeraża Rosjan

Ministerstwo Obrony Ukrainy zapowiedziało w swoich mediach społecznościowych wprowadzenie ukraińskich stacji radarowych RSVSH-112L4. Konstrukcja holdingu Ukrspetstechnika już niedługo wejdzie na wyposażenie ukraińskich jednostek artylerii. Zastąpią przy tym przestarzałe systemy radzieckie.

Specjalne radary trafiają dla ukraińskiej artylerii

Radar RSVSH-112L4 służy do jak najdokładniejszego obliczenia prędkości początkowej pocisków różnego kalibru, uwzględniając zależność prędkości od czasu oraz obliczenia ich zasięgu. Takie pomiary są niezwykle ważne w kalkulowaniu balistyki. Więcej danych przy pomiarze prędkości pocisku pomaga poprawić ustawienia wystrzału, podnosząc celność.

Do tej pory Ukraińcy mieli do dyspozycji głównie stare poradzieckie radary do pomiaru prędkości pocisku jak ABS-1, czy przekazywane od zachodnich firm jak urządzenia duńskiej firmy Weibel. RSVSH-112L4 ma zapewnić stały dostęp ukraińskim żołnierzom do tych kluczowych narzędzi. Jak podkreśla Ukrspetstechnika, ich system jest stworzony w całości przez ukraiński przemysł, od części po napisane oprogramowanie.