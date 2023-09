Wozy z poprzedniej wojny Rosji trafiły na Ukrainę

Nie można potwierdzić, że zdobyte w Gruzji BWP-1U już trafiły na front. Warto wspomnieć, że podczas wojny w Ukrainie Rosjanie już przejęli przynajmniej dwa BWP-1U, wykorzystywane wcześniej przez Ukraińców.

Z dostępnych źródeł wynika, że w czasie niespełna tygodniowej wojny z 2008 roku, Rosja przejęła 14 wozów BWP-1U "Szkwał", znajdujących się wcześniej w gruzińskiej armii. Nawet jeśli wozy zdobyte we wcześniejszej rosyjskiej wojnie jeszcze nie trafiły na front, to ich użycie w ćwiczeniach sugeruje, że niedługo się tam znajdą. Eksperci wojskowi są zgodni, że pokazuje to rosnące problemy Rosjan z brakiem sprzętu.