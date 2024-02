Ukraińcy oddali swoje systemy HIMARS? Zaskakujące zdjęcia

Pierwsze uszkodzone wyrzutnie HIMARS

Bez kontekstu można nawet uznać, jakby Ukraińcy oddali z powrotem tak ważne dla nich wyrzutnie, jednak podróż do USA to najprawdopodobniej wymóg napraw, jakie mają przejść systemy, aby móc wrócić do walki z Rosjanami. Z samych zdjęć trudno jednak zidentyfikować dokładny stan uszkodzeń.

Możliwe też, że wyrzutnie zostaną dokładnie przeanalizowane np. pod kątem skuteczności ochrony przed ostrzałem. Może to dać ważne informacje pod kątem przyszłych ulepszeń systemów HIMARS. Należy bowiem pamiętać, że wojna na Ukrainie to dla firm zbrojeniowych prawdziwy poligon doświadczalny.

Systemy HIMARS to koszmar Rosjan

Do tej pory Ukraina miała otrzymać od USA 39 systemów artylerii rakietowej HIMARS. Na froncie zaczęły pojawiać się w czerwcu 2022 roku i od razu zmieniły przebieg walk. Okazało się, że nawet nieliczne zachodnie systemy potrafią zdziałać prawdziwe cuda w porównaniu do starej poradzieckiej artylerii.

Wyrzutnie M142 HIMARS wykorzystują na Ukrainie m.in. pociski M30/M31 GMLRS. Pozwalają na precyzyjne uderzenie nawet na odległość 70 kilometrów. Dzięki nim Ukraińcy mogą paraliżować rosyjską logistykę na fragmentach frontu lub uderzać nawet na zbiorowiska ciężkiego rosyjskiego sprzętu.

Co więcej, na Ukrainie wyrzutnie HIMARS wystrzeliwały nawet pociski balistyczne MGM-140 ATACMS Block I o zasięgu aż 130 kilometrów. Ostrzelały m.in. rosyjskie bazy lotnicze w okupowanych Berdiańsku i Ługańsku, niszcząc mnóstwo rosyjskich śmigłowców. Niemniej liczba tych pocisków przekazanych Ukrainie była tak mała, że nie wywołały większego strategicznego efektu.

Zdjęcie System artylerii rakietowej M142 HIMARS / Staff Sgt. Ricardo Hernandez-Arocho / Wikimedia

Parametry taktyczno-techniczne systemów artylerii rakietowej M142 HIMARS

Załoga: 3 osoby

Długość: 7 m

Szerokość: 2,4 m

Wysokość: 3,2 m

Masa bojowa: 16200 kg

Liczba przenoszonych rakiet: 6 rakiet kalibru 227 mm

Maksymalny zasięg rakiet:

Napęd: silnik diesla Caterpillar C7 o mocy 300 KM

Prędkość maksymalna: 85 km/h

Zasięg jazdy: 480 km