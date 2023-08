Ukraińcy pokazali broń, którą całkowicie zniszczą Most Krymski

Siły Zbrojne Ukrainy z rodzimymi koncernami zbrojeniowymi intensywnie pracują nad budową i testami podwodnych dronów kamikadze, za pomocą których będzie można niszczyć nie tylko okręty rosyjskiej Floty Czarnomorskiej, ale również np. mosty, w tym Most Krymski. Kilka dni temu, SZU pokazały pierwszego w historii podwodnego drona, (dotychczas używano tylko nawodnych), a teraz ujawniono drugiego, znacznie bardziej zaawansowanego.

To potwierdzenie słów prezydenta Ukrainy i przedstawicieli armii, że w trakcie budowy i testów jest kilka morskich dronów o niezwykłych możliwościach. Mają one diametralnie odmienić losy wojny na korzyść Ukrainy, ponieważ będą bardzo trudne do namierzenia i zniszczenia przez wroga. Najnowszy pokazany podwodny dron kamikadze nosi nazwę Marichka (Марічка).

