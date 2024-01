Ukraińcy posyłają do walki potężne wozy. Mogą rozerwać czołg

CV90 może niszczyć rosyjskie czołgi

Stridsfordon 90 (pol. Wóz Bojowy 90) to szwedzki bojowy wóz piechoty mogący wspierać natarcie pancerne i transportować żołnierzy. Jego konstrukcja powstała w latach 90., stanowiąc ciężką maszynę, w której liczy się na ergonomiczność i przeżywalność załogi.

Jego cechą charakterystyczną jest działo Bofors o niezwykle dużym jak na takie maszyny kalibrze 40 mm z magazynkiem 24 pocisków. Dzięki niemu w sprzyjających okolicznościach może przebić nawet niektóre starsze czołgi jak T-55 i T-62, które co ciekawe są wykorzystywane przez Rosjan na froncie w Ukrainie.

Do tej pory Ukraina otrzymała ponad 50 tych wozów od Szwecji, w specjalnej wersji CV9040C, zaprojektowanej z myślą o misjach pokojowych. Posiada dodatkowe opancerzenie AMAP, co czyni go najmocniej opancerzonym wozem bojowym Europy. Przy zwiększonej masie CV9040C posiada także mocniejszy silnik. Część rozwiązań elektronicznych wozu jest przejęta z wcześniejszych modyfikacji, m.in. w pełni stabilizowane działo czy dodatkowe celowniki dla dowódcy i celowniczego.

Zdjęcie CV90 w służbie Sił Zbrojnych Ukrainy / @FrenteOriental / Twitter

Parametry taktyczno-techniczne wozu bojowego CV9040C

Producent: BAE Systems AB

Długość: 7 m

Szerokość: 3,42 m

Wysokość: 2,75 m

Masa bojowa: 27,6 t

Załoga: 3 osoby (dowódca, celowniczy, kierowca) + 6-osobowa drużyna piechoty

Napęd: silnik turbodiesla Scania DSI 14

Prędkość maksymalna na drodze: ok. 70 km\h

Zasięg operacyjny: 600 km

Uzbrojenie główne: 1x działko Bofors L/70Bc kalibru 40 mm

Uzbrojenie dodatkowe: 1x karabin maszynowy Ksp 58 kalibru 7,62 mm