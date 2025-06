O modułach UMPK głośno zrobiło się już jesienią 2023 roku, kiedy to coraz częściej można było przeczytać, że Rosjanie szukają nowych sposobów atakowania ukraińskich pozycji, bo pociski kierowane i drony kamikadze zaczynają być coraz mniej skuteczne. Jedynym z takich rozwiązań okazały się zmodyfikowane bomby lotnicze z czasów ZSRR wyposażone w UMPK, czyli Ujednolicony Moduł Planowania i Korekcji, zaprojektowany do stosowania z niekierowanymi bombami lotniczymi, jak FAB-250 i FAB-500 (bomby ogólnego przeznaczenia z głowicą odłamkowo-burzącą).

To zaawansowana technologicznie platforma umożliwiająca precyzyjne rażenie celów w każdych warunkach pogodowych, wykorzystująca zaawansowane metody nawigacji i korekcji trajektorii. Dodatkowo system jest kompatybilny z różnymi platformami i systemami, oferując elastyczność i wszechstronność , a także głęboką integrację z innymi systemami zarządzania polem walki, takimi jak radary i systemy sensorowe.

Ba, z czasem Rosjanie sięgnęli po modyfikacje tego rozwiązania, których celem jest znaczące zwiększenie zasięgu i prędkości, w efekcie nowa wersja UMPK-M pozwala lotnikom razić cele oddalone nawet o 165 kilometrów, a prędkość bomby w locie dochodzi do 0,9 Mach.

Tak daleko Kijów ze swoim rozwiązaniem jeszcze nie dotarł, ale przygotowuje się właśnie do masowej produkcji krajowego systemu opracowanego przez biuro konstrukcyjne Medoid. Ukraiński moduł już przeszedł pierwsze udane testy zrzucania z samolotu Su-24 i osiąga zasięg ponad 60 kilometrów - celem na najbliższy czas jest zwiększenie tego dystansu do 80 km, a w sprzyjających warunkach nawet do 100 km. Jak wyjaśnia w rozmowie z Defense Express przedstawiciel Medoid, Ołeh Wostrych, choć zewnętrznie system przypomina rosyjski pierwowzór, wewnętrznie został zaprojektowany od nowa: