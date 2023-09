Ukraińcy produkują drony z silnikiem odrzutowym. Ujawniają UJ-23 Topaz

UJ-23 TOPAZ może działać w każdych warunkach

Na cały system składają się UAV z wymiennym ładunkiem, naziemna stacja kontroli (może działać w trybie 24/7), system anten śledzących, skrzynie do transportu i przechowywania o wysokim stopniu ochrony oraz narzędzia, części zamienne i zestaw akcesoriów.

Jeśli zaś chodzi o sam dron i jego możliwości, to specyfikacja techniczna na stronie producenta wskazuje na kontrolowany promień lotu wynoszący 100 km, prędkość maksymalną 800 km/h, przelotową 600 km/h i minimalną 200 km/h, maksymalną wysokość lotu 6 km i minimalną 50 m.



UJ-23 TOPAZ może utrzymywać się w powietrzu do 90 min, działać w temperaturze od minus 40 do 50 stopni Celsjusza, przenosić ładunek o wadze do 10 kg (wystarczający do zniszczenia czołgu), jego przygotowanie do startu nie powinno zająć załodze - dwuosobowej - więcej niż 10 minut, a ponowne złożenie systemu do transportu 5 min. Wszystko w myśl misji firmy, która jest opisywana w następujący sposób:



Wierzymy, że wysokiej jakości system bezzałogowego statku powietrznego to harmonijne połączenie łatwości obsługi, wysokiej niezawodności, wielofunkcyjności i bezpieczeństwa. Wysiłki naszego zespołu mają na celu połączenie wszystkich tych czynników