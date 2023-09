Ukraiński dron kontra rosyjski śmigłowiec wart 25 mln dolarów

Gdyby dron trafił w śmigłowiec, doszłoby do katastrofy

Ukraińskie drony kamikadze to małe, szybkie i zwrotne bezzałogowce, jednak mogą rozpędzić się do maksymalnie 100 km/h. Tymczasem Ka-52 bez problemu może osiągnąć nawet 300 km/h. Rosjanie na początku wojny w Ukrainie posiadali ok. 150 takich maszyn, jednak do dziś flota mocno się skurczyła, ponieważ Ukraińcom udało się zniszczyć blisko aż 50 Aligatorów.

W tej akcji najbardziej dziwi fakt, że piloci Aligatora nie wykryli drona. Chociaż na pokładzie maszyny znajdują się systemy, które umożliwiają takie działania. Jest mało prawdopodobne, że Rosjanie go widzieli i zbagatelizowali jego obecność, ponieważ mogłoby się to dla nich skończyć tragicznie. Dron kamikadze ma podczepiony granat. Gdyby maszyny się zderzyły, to dron eksplodowałby i doprowadził do poważnego uszkodzenia śmigłowca i skończyłoby się to jego katastrofą.

