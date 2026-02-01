Tysiące bomb spadło na Ukrainę w jednym miesiącu

Ukraińska organizacja analityczna "Oko na Wroga" przedstawiła raport, który ujawnia skalę rosyjskich bombardowań w wojnie za naszą granicą. Rosjanie w styczniu 2026 roku użyli aż 5717 bomb lotniczych różnego rodzaju - najwięcej od początku pełnoskalowej inwazji. Daje to średnio 184 bomby zrzucone na dzień.

Wcześniej szczytowe wartości odnotowano w październiku i kwietniu 2025 roku - kolejno 5328 oraz 5272 bomb. W styczniu Rosjanie użyli aż o ponad 1/4 więcej bomb do ataku na Ukrainę, niż w poprzednim miesiącu.

Ukraiński portal Militarnyi zauważa, że rosyjskie siły powietrzne coraz częściej stosują bomby kierowane, najczęściej serii KAB. Są to tradycyjne bomby grawitacyjne, które zostały wyposażone w zestawy szybujące, które zwiększają zasięg i pozwalają na wypuszczanie ich z samolotów poza zagrożeniem ukraińskich systemów obrony powietrznej. Rosja testuje też nowe opcje napędu dla niektórych bomb, w tym wersje wspomagane rakietowo, zaprojektowane w celu dalszego zwiększenia odległości bezpieczeństwa.

Rosjanie chcą zrównać Ukrainę z ziemią

Prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył w mediach społecznościowych, że w ciągu miesiąca rosyjskie siły zbrojne wystrzeliły w kierunku Ukrainy ponad 6000 dronów bojowych, około 5500 kierowanych bomb lotniczych i 158 pocisków różnego typu. Powiedział, że większość tych ataków była wymierzona w obiekty energetyczne czy infrastrukturę kolejową.

- Praktycznie wszystkie te ataki są wymierzone w energetykę, kolej, naszą infrastrukturę, wszystko, co wspiera normalne życie. Odnotowujemy rosyjskie próby zniszczenia logistyki i połączeń transportowych między miastami i społecznościami - napisał Zełenski.

Ukraińskie źródła wojskowe twierdzą, że połączenie dronów, pocisków i bomb lotniczych ma na celu przytłoczenie obrony powietrznej, zmuszając ją do jednoczesnego reagowania na wiele zagrożeń. Bomby kierowane, które są tańsze i łatwiejsze w produkcji niż pociski manewrujące, stały się kluczowym elementem tej strategii, ponieważ Rosja dąży do utrzymania wysokiej częstotliwości ataków w dłuższej perspektywie czasowej.

