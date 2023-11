Czym jest wóz BREM-4RM?

Wóz ten to jedna z modyfikacji standardowego transportera opancerzonego BTR-4E ukraińskiej armii. Waży 21 ton, mając 8,3 metra długości, 2,9 szerokości i 3,1 wysokości. Napędza go silnik 3TD-3A o mocy 550 km, rozpędzający go do maksymalnie 100 km\h. Przy tym zachowuje zdolność pływania.

Jako wóz inżynieryjny BREM-4RM jest wyposażony w dźwig, mający udźwig do 3,2 tony i wyciągarkę o sile uciągu do 6,8 ton. Nie wyciągnie więc czołgu czy nawet wozu bojowego jak BWP, ale poradzi sobie z mniejszymi opancerzonymi pojazdami, bądź pozwoli zbudować podstawowe fortyfikacje.

Przy tym nie jest bezbronny, gdyż załoga może użyć pojedynczego karabinu maszynowego do odstraszania przeciwnika. Ciekawostką jest, że istnieje także druga wersja wozu - BREM-4K, będąca eksportową modyfikacją na rynek iracki.