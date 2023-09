Ukraińcy zatrzymali potężny atak. Rosjanie nie mieli szans

Rosyjskie wozy niszczone jeden za drugim

Rosyjski szturm padł ofiarą skoordynowanego ognia artylerii, pocisków przeciwpancernych oraz dronów. Na samym początku pada jeden wóz BWP, prawdopodobnie po trafieniu pociskiem z wyrzutni przeciwpancernej. Mimo wszystko Rosjanie kontynuowali atak.

Reklama

Następnie na cel wzięty został czołg, który nieubłaganie zbliżał się do Ukraińców. Wpierw otrzymał trafienie pociskiem artylerii bądź dronem w tył, prawdopodobnie, aby go zatrzymać. Nie udało się to, a w ferworze walki załoga rosyjskiego czołgu jechała dalej, strzelając w ruchu. Jednak będąc łatwym celem, otrzymali kolejne trafienie, które podpaliło maszynę.