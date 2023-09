Rosyjskie ataki na infrastrukturę krytyczną

Celem jest zniszczenie elektrowni, sieci energetycznych, elektrociepłowni, gazociągów czy składów paliw. Kreml chce doprowadzić do chaosu w społeczeństwie, dzięki czemu może dojść do kryzysu humanitarnego w krajach Unii Europejskiej z powodu masowego exodusu ludności.

Władimir Putin wówczas zdobyłby mocny argument do negocjacji z władzami Ukrainy. Kreml wielokrotnie ogłaszał, że nie ma opcji, by Rosja wycofała się z okupowanych terytoriów Ukrainy, a wojna będzie toczyła się do momentu, gdy zostaną zajęte wszystkie obwody graniczące z Rosją i obalony zostanie rząd w Kijowie.