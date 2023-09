Rosjanie budują linię kolejową w Ukrainie. Wiedzą, co ich czeka

Rosyjska armia za wolno reaguje na zmiany na froncie

Jednak część ekspertów jest zdania, że budowa nowego szlaku logistycznego jest realizowana za późno. On powinien już istnieć od początku roku. Wówczas Ukraińcy mieliby poważne kłopoty nawet z zajęciem Robotyne, ponieważ Rosjanie mogliby w piorunującym tempie przerzucać odwody w dowolną część frontu i odpowiednio szybko reagować na zmiany.

Mówi się, że nowy szlak ma być gotowy w pierwszych miesiącach nowego roku. Patrząc przez pryzmat ostatnich postępów Ukraińców w obwodzie zaporoskim, można dojść do wniosku, że wówczas SZU będą już blisko Melitopola, więc ten szlak nie będzie spełniał swojej roli. Jednak Kreml nie ma wyjścia i musi go zbudować. Prawdopodobnie będzie on ostatnią i najpotężniejszą rosyjską fortyfikacją na okupowanych terenach Ukrainy. Jego utrzymanie pochłonie kolejne dziesiątki tysięcy rosyjskich żołnierzy.

Jego rolą będzie obrona wybrzeża Morza Azowskiego. Jeśli Ukraińcom uda się tam dotrzeć, to będzie to oznaczało koniec rosyjskiej okupacji Ukrainy. Dostęp do morza pozwoli dokonywać ataków na wszystkie porty i okręty Floty Czarnomorskiej na Krymie oraz na sam Most Krymski.